Kane et les Spurs donnent la leçon aux Terriers

Huddersfield 0-4 Tottenham

Tottenham (3-4-3) : Lloris – Alderweireld, Sánchez, Vertonghen – Trippier (Walker-Peters 82e), Winks, Dier, Davies – Eriksen (Sissoko 75e), Alli, Kane (Son 87e)



Huddersfield (4-2-3-1) : Lössl – Smith, Zanka, Schindler, Löwe (Malone 60e) – Mooy (Billing 61e), Hogg (Whitehead 82e) – Kachunga, Ince, Van La Parra – Depoitre

À force d’entendre son mari clamer qu’il est « amoureux de lui » et qu’il a l’étoffe pour s’inviter un jour à table des très grands tels que Messi ou Ronaldo , on comprend aisément pourquoi madame Pochettino éprouve une pointe de jalousie à l’égard de Harry Kane . Et elle n’a pas fini puisque l’attaquant anglais, qui ne cesse de marcher sur l’eau, a été le grand artisan de la victoire de Tottenham contre Huddersfield (0-4) en ouverture de la 7journée de Premier League.Revenir dans l’enceinte de John Smith ’s Stadium a été l’occasion de faire ressurgir un souvenir tumultueux pour l’international anglais. En février 2011, alors prêté à Leyton Orient, il avait marqué avant de se faire expulser. Cette fois, pas d’exclusion, mais deux buts pour ses 40et 41réalisations toutes compétitions confondues avec leset lesen 2017. Un premier but plein d’opportunisme sur une tête de Trippier avant une frappe enroulée du gauche splendide. Entre-temps, Davies avait éteint l’ardeur de Terriers entreprenants au terme d’une jolie action collective. Pas loin de totalement sombrer sur un poteau de Alli (31), la troupe de David Wagner sort légèrement la tête de l’eau juste avant la pause avec une praline de Depoitre qui termine sur la barre transversale (43).Souverain en seconde période, le club londonien s’évertue à gérer tranquillement et à contenir les rares sursauts des partenaires de Tom Ince. Un deuxième acte timide, seulement animé dans le temps additionnel avec le premier pion de Moussa Sissoko sous la tunique desUn revers ne faisant pas les affaires de Huddersfield , qui n’a désormais plus humé le parfum du succès depuis cinq matchs consécutifs dans l’élite. Tottenham , qui est l’escouade ayant engrangé le plus de points face aux promus depuis l’intronisation de Pochettino (58), s’installe provisoirement sur le podium.