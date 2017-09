Kane place Tottenham sur le podium

Meilleur buteur de Premier League la saison dernière, Harry Kane avait du attendre la quatrième journée et un déplacement à Everton pour ouvrir son compteur but (0-2). Muet comme ses potes la semaine dernière face à Burnley (0-0), l'attaquant anglais a remis le couvert sur la pelouse d'un West Ham de plus en plus inquiétant. Un doublé de renard des surfaces en fin de première période pour confirmer la domination totale desBis repetita au retour des vestiaires. Tottenham domine et Serge Aurier , titulaire pour la première fois en Premier League, voit son centre contré revenir dans les pattes d'un Christian Eriksen qui ne se fait pas prier pour tripler la marque.Dix-septième au championnat, West Ham se relance dans la partie grâce à une tête au second poteau de l'inévitable Chicharito, mais surtout grâce à Serge Aurier qui écope d'un second carton jaune pour une faute totalement inutile sur Andy Carroll (70). En supériorité numérique, lescommencent à croire à une folle. Cheikhou Kouyate réduit même la marque d'un énorme coup de boule, mais less'accrochent à leur victoire et montent provisoirement sur le podium.