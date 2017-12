Kane balaye Burnley

Burnley (4-4-1-1) : Pope - Bardsley, Long, Mee, Taylor - Arfield, Cork, Defour, Gudmunsson - Hendrick - Wood. Entraîneur : Dyche.

Tottenham (4-2-3-1) : Lloris - Aurier, Sánchez, Vertonghen, Davies - Dier, Sissoko - Eriksen, Alli, Son - Kane. Entraîneur : Pochettino.

Trois pions, trois points, un record de buts marqués sur une année civile (36, comme Shearer) et une place de meilleur buteur du Royaume (quinze, comme Salah) : c'est sûr, Kane a kiffé son samedi.Lede l'attaquant de Tottenham a débuté très tôt. Dès la septième minute, l'avant-centre a en effet transformé un penalty provoqué par Alli (qui avait auparavant échappé de justesse à l'expulsion), au duel avec Long. Après de nombreuses occasions ratées par les locaux, Kane, seul face à Pope, a doublé le score peu après l'heure de jeu. Avant de s'offrir un triplé grâce à une frappe croisée du gauche.Avec ce succès tranquille, less'emparent de la cinquième place, doublant leur adversaire du soir et dépassant Arsenal . Le quatrième rang squatté par Liverpool n'est qu'à une petite unité. Largement possible d'aller la chercher si Harry le décide.