Kalulu pour remplacer Ntep

À Rennes, le départ de Paul-Georges Ntep est acté. Ne restait plus qu'à lui trouver un remplaçant.Et ça n'aura pas tardé. Selon les informations de, les Bretons seraient sur le point d'officialiser le renfort d'Aldo Kalulu. Le transfert du Lyonnais prendrait la forme d'un prêt de six mois sans option d'achat. Sous la houlette de Christian Gourcuff, l'attaquant espère pouvoir retrouver un peu de temps de jeu. Cette saison, le joueur de vingt ans a joué seulement soixante-seize minutes en Ligue 1 et n'a débuté qu'une seule rencontre en tant que titulaire.C'était le 10 septembre dernier, lors de la défaite 3-1, à domicile, contre Bordeaux. Dur.