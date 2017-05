MR

Les attentats se suivent, les traumatismes restent. Shinji Kagawa a confié sur son blog qu'il lui était toujours difficile d'oublier cette soirée du 11 avril. «» , reconnaît le milieu japonais du Borussia Dortmund , qui était dans le car menant au Signal Iduna Park, au moment où trois bombes ont touché le véhicule, blessant au bras son coéquipier Marc Bartra . «, poursuit-il.» .Le match face à Monaco a été reporté au lendemain, mais les heures suivant l'attentat restent encore ancrées dans la mémoire du Japonais. «, raconte Kagawa.» . Pourtant, l'ancien Mancunien était bien présent sur le gazon le mercredi et inscrivait même le second but des Allemands.Comme si remettait un Mancunien ce mardi dans une salle de concert.