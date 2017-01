Justin Kluivert a fait ses débuts en Eredivisie

0

CP

Le 21 août 1994, le jeune Patrick Kluivert disputait son premier match avec l'Ajax.Très exactement 8183 jours plus tard, le 15 janvier 2017, c'est au tour de son fils, Justin, de faire ses débuts sous le maillot du club d'Amsterdam. Le joueur de dix-sept ans a remplacé à la 39minute Amin Younes, sorti sur blessure, lors de la victoire 3-1 contre Zwolle. Régulièrement aligné en Youth League, l'international néerlandais U18 était apparu à plusieurs reprises sur la feuille de match en championnat. La semaine dernière, il avait même été titularisé lors d'un match amical face à l'Excelsior Rotterdam. Il aura donc fallu un coup du sort pour que l'attaquant fasse sa première en Eredivisie.Attention à ne pas s'enflammer non plus, Jordi Cruyff n'avait que dix-huit ans lors de son premier match avec le Barça. Et on connaît la suite.