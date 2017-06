Justin Bieber enfile le maillot des Young Boys à son concert

Welcome, Justin Bieber!Du machst Dich im YB-Leibchen sehr gut:-)#bscyb pic.twitter.com/pgEJs2XaTC — BSC Young Boys (@BSC_YB) 15 juin 2017

aux Young Boys.Hier soir, Justin Bieber donnait un concert au stade de Suisse à Berne. Et si cet événement ne semble pas avoir de liens directs avec le football, il faut savoir que le chanteur de 23 ans a enfilé le maillot des Young Boys, l'équipe locale, durant toute la soirée. Alors, promotion pour l'équipe féminine ou non, le Canadien aura fait crier encore plus fort des spectateurs fanatiques.Certainement un hommage à son confrère Guillaume Hoarau