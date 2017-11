Júlio César fait ses adieux au Benfica

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pas de sang mais des larmes pour Júlio César Barré par la féroce concurrence imposée par le jeune international portugais Bruno Vilar et la promesse belge Mile Svilar , l'expérimenté gardien brésilien a rompu son contrat à l'amiable avec Benfica . À 38 ans, l'ancien portier qui a connu la gloire à l' Inter Milan , en remportant notamment le fameux triplé historique Serie A-Ligue des champions-Coupe d' Italie en 2010, n'a pris part qu'à quatre rencontres depuis le début de la saison.Il était arrivé libre en 2014, et a joué seulement 57 matchs en Liga Nos dont seulement dix depuis 2016/2017.Un petit tour au Brésil et puis s'en va ?