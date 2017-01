Julien Faubert signe en Finlande

0

Aiemmin mm. West Hamia ja Real Madridia edustanut @Faubertofficial on pelannut viimeksi Skotlannissa Kilmarnockissa. https://t.co/9s8hljFSgc pic.twitter.com/UsJje80brT — FC Inter Turku (@FCINTERofficial) 17 janvier 2017

CP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Coup de tonnerre en Finlande , un ancien du Real vient de signer en Veikkausliiga.Et pas des moindres : Julien Faubert . Un homme qui a tout de même disputé deux matchs en Liga avec les. Libre depuis juin dernier, le défenseur s'est engagé pour un an avec le FC Inter Turku. Mauvaise nouvelle pour le joueur de trente-trois ans, avec son nouveau club, il ne devrait pas garnir encore un peu plus son palmarès. L'an dernier, le FC Inter Turku a terminé onzième et premier non relégable du championnat.