Julian Nagelsmann prolonge à Hoffenheim

AH

Plus jeune entraîneur de l'histoire de Bundesliga, Julian Nagelsmann vient de prolonger son contrat avec Hoffenheim jusqu'en 2021. À seulement 29 ans, il a été désigné meilleur entraineur de Bundesliga par ses pairs et par la Fédération Allemande de Football (DFB) cette saison.Une récompense méritée après l'exceptionnelle quatrième place décrochée par Hoffenheim cette saison, synonyme de barrage de Ligue des Champions. Une performance d'autant plus historique que lorsque Nagelsman a récupéré le banc en février 2016, le club était avant dernier de Bundesliga.Adepte du pressing très haut et du jeu rapide vers l'avant, Julian Nagelsmann a été le protégé de Thomas Tuchel qui vient de quitter son poste au Borussia Dortmund . Après une carrière professionnelle avortée à 20 ans, à cause d'un ménisque en carton, l'ex-défenseur s'est vite tourné vers la zone technique. Un choix payant : à 29 ans, il est déjà grand.Julian Supermann.