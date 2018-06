Juande Ramos : « Pour Zidane, quitter le Real était un devoir »

Depuis jeudi, le séisme causé par le choix de Zinédine Zidane de quitter son poste d’entraîneur du Real Madrid fait beaucoup de bruit. Entraîneur du Real Madrid lors de la saison 2008-2009, Juande Ramos dresse le bilan du Double Z et décrit son héritage.

Propos recueillis par Antoine Donnarieix

Je crois que tout le monde était assez surpris au premier abord, parce que Zidane était lié au Real et tout se passait pour le mieux. Dans l’idée, tout le monde le voyait continuer sur cette lancée positive. J’étais intrigué par cette décision, donc je suis allé voir ce qui le poussait à arrêter cette aventure. Et il faut dire que ces explications sont plutôt logiques. Les joueurs fonctionnent à l’affectif et cela marche par cycle. Quand Zidane souhaite que les joueurs entendent un autre discours, c’est parce qu’il sent que son discours devient trop routinier pour son effectif. Zidane désire le meilleur pour le Real, et cette décision semble prise au meilleur moment pour les deux parties.Zidane va laisser un souvenir exceptionnel au Real. Au-delà de ses trois C1 et de sa Liga acquises en deux ans et demi, il sera parvenu à pratiquer un football tourné vers l’offensive et très agréable à voir jouer. Quand tu cumules le résultat et la manière au Real, tu deviens adulé par le public. Et conquérir le cœur des supporters du Santiago- Bernabé u, c’est très compliqué à réaliser. Tout le monde à Madrid était satisfait de son travail. Ce qui importe désormais, c’est de savoir comment le Real va digérer cette nouvelle. Ce n’était pas un jour triste pour le Real, mais le début d’une transition qui doit être gérée de la meilleure façon possible. J’imagine que son successeur doit s’attendre à avoir des objectifs très élevés fixés par sa direction.Quand j’étais entraîneur du Real, c’était sous la présidence de Calderón. Au moment où je quitte le club, Florentino Pérez est réélu président. Dans les faits, je n’ai jamais eu affaire à lui durant ses différents mandats. Cela me paraît difficile de répondre de façon précise. Entraîner le Real Madrid, c’est une mission coûteuse en énergie. Il faut s’investir à fond, avoir la pleine possession de ses moyens mentaux et physiques. Zidane le concédait lui-même durant la conférence de presse, quitter le Real était un devoir à faire.C’est précisément pour cela que Zidane est parti. En deux ans et demi au Real, il a réalisé le parcours quasi parfait, le parcours que tous les entraîneurs idéalisent. C’est presque impossible de faire mieux. Maintenir ce niveau d’exigence sur le long terme et posséder cette culture de la victoire, cela use à la longue. Zidane a jugé qu’il n’était plus en mesure de poursuivre cette série victorieuse, et c’est tout à fait compréhensible. Il faut respecter ce choix.Oui, sans aucun doute. Chaque entraîneur possède sa manière de travailler, ses habitudes, et chaque entraîneur professionnel est animé par le désir de victoire. La différence, c’est que Zidane était plus qu’un entraîneur au Real Madrid. Il avait laissé un magnifique souvenir au Real comme joueur, et il avait déjà remporté la C1 avec le club en tant que joueur. Son passé à haut niveau et son charisme auprès des joueurs sont devenus des éléments essentiels dans sa réussite comme entraîneur du Real. Zidane jouait d’une façon extraordinaire sur le terrain, et dans le vestiaire, les joueurs le considèrent comme un modèle à suivre.La presse parle, mais sur le plan personnel je ne peux pas dire si ce départ va influer sur l’effectif. C’est une question à laquelle seuls les joueurs peuvent répondre. Après quand tu gagnes, c’est toujours plus facile de rester au sein d’une équipe.La direction peut prendre le temps avant d’élire un nouvel entraîneur au Real. Nous sommes en fin de saison, et il est nécessaire d’analyser la totalité des candidats au poste pour assurer la succession de Zidane. Être entraîneur du Real est une tâche compliquée, au-delà de l’héritage créé. Pourquoi ? Parce qu’au Real, la victoire est obligatoire.