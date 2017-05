Juan Sebastián Verón reprend du service

1

Quarante-deux, le nombre du sens de la vie.C'est aussi l'âge auquel Juan Sebastián Verón a choisi de rechausser les crampons pour reprendre du service au sein de son club de toujours, l'Estudiantes de La Plata. Le milieu axial a fait part de sa décision ce mardi, trois ans après sa dernière apparition sur les terrains en tant que joueur. Il a signé pour une saison et demi au sein du groupe pro.Ce grand retour était à effet immédiat puisque Verón était aligné face au Barcelona SC en Copa Libertadores. Malheureusement pour lui, son équipe a dû s'incliner 0-2 face aux Équatoriens. Juan Sebastián Verón a tout de même tenu une heure sur la pelouse.Passé entre autres par l' Inter , la Lazio et Manchester United , le vétéran avait terminé sa carrière à l'Estudiantes en 2014, avant d'en être nommé président cinq mois plus tard. Un poste qu'il occupe toujours à l'heure actuelle.Président-joueur, parce qu'entraîneur-joueur c'est beaucoup trop