Juan Sebastian Veron est de retour !

Unqui va renvoyer pas mal de monde en enfance. Juan Sebastian Veron, LE Juan Sebastian Veron, celui de la Lazio , de Manchester United , de l' Inter , va sortir de sa retraite et recommencer à jouer. À 41 ans, l'Argentin ne va pas aller bien loin puisqu'il a signé un contrat de 18 mois avec son club formateur, où il était venu terminer sa carrière, avec qui il a joué plus de 200 matchs et dont il était devenu président depuis, l'Estudiantes de la Plata. Et en plus de disputer des matchs de championnat, il aura également le droit de jouer en Copa Libertadores puisque son club est qualifié pour cette compétition. Sans perdre de temps, il pourrait même participer à son premier match le 8 janvier prochain contre le Bayer Leverkusen enEt pour que l'histoire soit complètement belle, Veron touchera le salaire minimum et le reversera au club.