Juan Foyth snobe le PSG et s'envole pour Tottenham

Si Mbappé et Neymar n'ont pas résisté aux sirènes parisiennes, Juan Foyth est un peu plus téméraire.Longtemps courtisé par le PSG cet été, Juan Foyth a recalé le club parisien. Le jeune défenseur argentin de dix-neuf berges, également suivi par l' Inter , a choisi de rallier l' Angleterre et Tottenham où il est attendu ce lundi.Annoncé à plusieurs reprises à Paris, Foyth a justifié son râteau de dernière minute sur la radio argentine La Red : «» . À Londres, l'Argentin sera le quatrième défenseur de la hiérarchie des, derrière Vertonghen, Alderweireld et la recrue Davinson Sanchez Un pas de plus vers le retour de Mamadou Sakho au Parc ?