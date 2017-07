Juan Foyth attendu à Paris

2

HL

On n'arrête plus Maxwell En parallèle des dossiers agités de Sánchez et Neymar , le Paris Saint Germain continue de lorgner sur les Sud-Américains. À la recherche d'un quatrième défenseur central après le départ de David Luiz vers Chelsea qui n'a pas été compensé, les dirigeants parisiens ont coché le nom de Juan Foyth, un défenseur argentin de dix-neuf ans qui a fait ses premiers pas en pro cette saison avec son club formateur de l'Estudiantes (7 matchs).Un temps suivi par le LOSC et Tottenham , cet espoir devrait s'envoler pour Paris dans les prochains jours. À en croire, c'est en tous cas le voyage que vont mener ses agents, ce lundi, afin de rencontrer les décideurs du club de la capitale pour finaliser le transfert. Le PSG devrait vraisemblablement débourser environ 9 millions d'euros pour les services de Foyth qui ne devrait pas bloquer une place d'extracommunautaire car il dispose désormais d'un passeport polonais.Recrue extraordinaire.