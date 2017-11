Juan Antonio Pizzi nouveau sélectionneur de l'Arabie Saoudite

AC

Le changement, c'est maintenant.L' Arabie Saoudite aime bien changer de sélectionneur. Pour la troisième fois en l'espace de trois mois, les Faucons se dotent d'une nouvelle tête pensante et, cette fois-ci, l'heureux élu s'appelle Juan Antonio Pizzi . Vainqueur de la Copa América 2016 et finaliste de la Coupe des Confédérations 2017 avec le Chili Pizzi se voit donc confier la lourde de tâche de bien faire figurer sa nouvelle sélection en vue de la Coupe du Monde 2018, compétition que n'a plus jouée l' Arabie Saoudite depuis 2006.Il succède à Edgardo Bauza seulement trois mois après sa nomination, lui qui avait pris la place un peu à la surprise générale de Bert Van Marwjik. C'est notamment après les deux défaites en matchs amicaux face au Portugal (0-3) et la Bulgarie (0-1) que la fédération saoudienne a décidé ce nouveau changement.Ce ne serait pas Maurizio Zamparini , le président de la fédé' ?