Jovetic officiellement monégasque

Secret de polichinelle.Comme l'annonçaient des photos fuitées depuis lundi, Stevan Jovetic s'est bien engagé avec l'AS Monaco jusque 2021. Longtemps annoncé à l'OM, le Monténégrin de vingt-sept piges a finalement posé un énorme lapin aux Phocéens face à l'intérêt soudain des monégasques après la vente de Mbappé au PSG Mbappé dont Jovetic aura la lourde charge de prendre la succession aux côtés de Falcao, même si Keita Baldé est aussi annoncé avec insistance du côté de l' ASM . Sauf que le Sénégalais, qui devrait débarquer sur le Rocher en provenance de la Lazio mardi ou mercredi, pourrait en réalité venir pallier le départ de Thomas Lemar , pour lequel Liverpool est revenu à la charge avec quatre-vingt millions d'euros plus le prêt de Divock Origi ... lui aussi potentiel remplaçant de Mbappé. Tout ça alors que le sort de Dendoncker, lié au départ ou non de Fabinho , n'est toujours pas réglé.Oubliez, le mercato monégasque est bien plus fou.