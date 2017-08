Jourdren pète un plomb

1

HL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il n'a jamais eu une bonne relation avec le premier, le second ni même le troisième et le second supporter brestois. Geoffrey Jourdren , débarqué à Nancy cet été après onze ans passés à Monptellier, a encore fait parler de lui pour le compte de la cinquième journée de Ligue 2 puisqu'il a directement provoqué un envahissement de terrain après avoir tiré sur le kop brestois. Le portier lorrain a véritablement pété les plombs après le coup de sifflet final en envoyant une praline dans la tribune qui se situait juste derrière lui.Chambré pendant tout le match et notamment en seconde mi-temps par le public breton, Jourdren a fini par craquer à l'issue d'un match que Nancy a perdu (2-1) dans les derniers instants. Plusieurs supporters se sont alors empressés de sortir des gradins et sont rentrés sur le terrain pour en découvre avec le gardien de trente et un ans qui a dû être escorté vers le vestiaire par quelques coéquipiers. Au passage, l'arbitre lui a infligé un carton rouge.Une fois n'est pas coutume, Geoffrey a dû oublier de faire son plein de jugeote pour la semaine.