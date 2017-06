Jouer avec un cure-dents, la mauvaise idée

Lors de Togo-Algérie, match comptant pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des nations 2019, Sabirou Bassa-Djeri a passé la rencontre avec un cure-dents dans la bouche. Une habitude à ne pas adopter. Surtout pour un gardien de but.

Le gardien du #Togo Bassa Djeri Sabirou a passé tous le match face a l'Algérie avec son cure-dent dans la bouche OKLM #CAN2019 pic.twitter.com/udLA2zm83h — La Minute Football (@laminfootball) 12 juin 2017

Un truc pointu dans la trachée

Cure-dents à bannir, protège-dents à adopter

Par Florian Cadu

Propos recueillis par FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour ses débuts dans les cages togolaises, Sabirou Bassa-Djeri a fait le boulot face à l’Algérie. Malgré un but encaissé devant Sofiane Hanni à la 23minute de jeu et une défaite sur le plus petit des scores devant son public, le portier a réalisé quelques belles parades décisives et a prouvé qu’il avait, à 29 ans, le niveau pour porter les couleurs de son pays. Ryad Mahrez et Islam Slimani, qui ne sont pas parvenus à trouver le chemin des filets en dépit d’occasions franches, peuvent en témoigner. Mais comme il s’agissait d’une première sélection, le gardien a tenu à faire le buzz et marquer les esprits. Comment ? En passant la rencontre avec un cure-dents coincé dans la bouche. De la première à la dernière seconde. Du jamais-vu dans le football.Sauf que ce genre de pratique n’est franchement pas à imiter. Si Bassa-Djeri réédite le coup du cure-dents lors des matchs à venir, il s’expose en effet à des problèmes de santé et des accidents évidents. «, note d’abord Pierre Moulin, orthodontiste.Car les dangers ne s’arrêtent pas là. Outre s'abîmer la cavité buccale, le dernier rempart peut également gober involontairement le petit objet. «, confirme Pierre Ouvrard, chirurgien-dentiste.» Quant aux soucis d’hygiène possibles, Pierre Moulin ne voit «» Tant qu’il ne tombe pas par terre, ou que les gants du gardien de but ne touchent pas la partie placée dans la bouche.Reste à comprendre pourquoi le joueur de Gbikinti Bassar a absolument tenu à se balader dans sa surface de réparation avec un cure-dents entre les chicots. Porte-bonheur ? Mauvaise habitude ? Moyen comme un autre d’échapper à la pression ou de déstabiliser les attaquants adverses ? «» , répond le chirurgien-dentiste. Et s’il ne peut s’empêcher de mettre quelque chose au bout de ses lèvres, l’international titularisé par Claude Le Roy devrait peut-être opter pour le simple chewing-gum. Car aucun moyen n’est bon pour porter un cure-dents, selon l’orthodontiste : «Son confrère partage cet avis, mais apporte tout de même une solution assez étonnante : «» L’esthétisme ne sera pas assuré, mais la sécurité sera au moins de mise. À Bassa-Djeri de choisir.