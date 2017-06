Joue-t-on mieux au foot après un tour dans l’espace ?

Il est de retour. Après cent quatre-vingt-seize jours en orbite, l’astronaute français Thomas Pesquet est revenu sur Terre et a atterri vendredi 2 juin dans les plaines du Kazakhstan. Si le bonhomme a enchaîné les tours du monde, pas sûr que son niveau au football ait vraiment augmenté au milieu des étoiles.

2027. Exaspéré par un quinzième échec consécutif en Ligue des Champions (le huitième en demi-finale), Nasser Al-Khelaïfi se lance dans un pari fou. Fini le stage à Doha, l’équipe du Paris Saint-Germain s’envolera pour l’espace afin de préparer au mieux sa future saison. Les préparateurs physiques sont formels : les joueurs parisiens reviendront plus forts après cette cure spatiale. L’équipe doit aller un peu plus près des étoiles pour espérer en rapporter une sur le maillot. La fusée Pauleta-9 décolle alors, sous les applaudissements de Jacques Cheminade, tout juste élu président de la République en mai. Un scénario fou ? Et si le futur de la préparation physique était au-dessus de nos têtes ?Plutôt fan de la balle orange et du ballon ovale que du ballon rond au départ, notre cher Thomas Pesquet ne devrait pas faire le fier sur un terrain de football. Si l’astronaute a passé plusieurs mois à se déplacer tel Spiderman dans la Station Spatiale Internationale (ISS), le retour sur Terre risque d’être pesant. «, explique le Docteur Bernard Comet, médecin du MEDES.» Des footballeurs de l’espace, même en respectant un entraînement quotidien rigoureux, perdraient donc nécessairement leur forme. «» , poursuit le Doc. Car tout homme qui passe un peu de temps dans l’espace revient avec des os aussi fragiles que ceux de Djibril Cissé. «» , prévient Bernard Comet. Aucun point positif à l’horizon donc ? Si, peut-être la taille. Thomas Pesquet revient sur Terre avec cinq centimètres en plus. Alors un petit tour en apesanteur et Sergio Ramos calera encore plus facilement son coup de tête à la 94minute. Du moins temporairement. Car cette poussée de croissance soudaine correspond à un étirement de la colonne vertébrale due à l'apesanteur. Un phénomène qu'a déjà connu Peter Crouch , mais c'est une autre histoire.Pourtant certaines équipes cherchent bien à prendre de la hauteur avant de disputer une compétition. Pour préparer l’Euro 2016, les Bleus avaient rejoint l’Autriche pour un séjour en montagne. L’air étant moins riche en oxygène en altitude, le cœur va battre plus vite et l’organisme va secréter plus d’EPO. Alors pourquoi ne pas aller plus haut ? «» , coupe Alain Maillet, responsable des expériences physiologiques au CNES. Aucun intérêt de ce côté-là, donc.Alors si le foot ne vient pas à l’ISS, l’ISS ira au foot. Ainsi, il n’est pas inconcevable que dans les années à venir on puisse tirer profit de certaines expériences faites dans l’espace pour mieux comprendre le corps humain et améliorer la préparation physique des footballeurs. «» , avance Bernard Comet. Alors quand Djibril Cissé aura retrouvé des os aussi durs qu’une barre de fer, il pourra remercier Thomas Pesquet. De son côté, Alain Maillet se veut un peu moins confiant. «ose-t-il, prudemment.» . Humour spatial.