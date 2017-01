José Touré, l'enfant de Blois

Ils sont sept à avoir porté le maillot de Blois et Nantes. Olivier Bernardeau - aujourd’hui directeur commercial de l’OL -, Philippe Gondet, Sadek Boukhalfa, Joël Prou, Yves Deroff, Issa Cissokho, et surtout José Touré. Retour sur les périodes blésoises du « Brésilien » du foot français.

Par Ronan Boscher

Pour les fans de culture, le 12 décembre reste l’occasion d’honorer la naissance de Gustave Flaubert ou Frank Sinatra. Mais ce 12 décembre 1994, à Blois, dans le Loir-et-Cher, on célèbre surtout l’espoir d’une renaissance, celle de José Touré. « L’artiste » vient de signer, à 33 ans, en Nationale 3dans le club de sa première licence, l’AAJB (association amicale de la jeunesse blésoise). Un petit mois plus tard, le voici dans un Stade des Allées aux bras et yeux grands ouverts, pour son premier match. «, conte Antonio Lorenzo, entraîneur de la réserve à l’époque et aujourd’hui vice-président du district du Loir-et-Cher.» Et tant pis si José n’a finalement porté qu’une seule saison les couleurs rouges de l’AAJB (1971-1972), et opté rapidement, à douze ans, pour l’US Chitenay, club d’un village de 700 âmes à 25 bornes : «» . Mais sa passion pour le foot est bien née en préfecture du Loir-et-Cher, dans son quartier «» , d’un «» , sans «» , et «» , de la ZUP de Blois, en bas de sa tour de douze étages, sur la place René-Coty. «raconte-t-il.Arrivée d’Ajaccio en 1968, la famille Touré a suivi Bako, le paternel avant-centre, venu finir sa carrière en D2 et se reconvertir à l’AAJB. «confie José.» Au point de devenir moteur lorsqu’il s’agit d’organiser et de jouer son premier match international. Un (in)formel France-Portugal. «se souvient-il.‘mercredi à trois heures, place René-Coty’,» . Victoire 3-1 de la France, avec deux buts de José, «» , précise-t-il. «» comme il l’appelle.Puis le «» , à l’AAJB et surtout à l’US Chitenay, jusqu’à sa majorité. Sur le terrain, José peut être «» , «» et «» de l’aveu de son coach de l’époque, Bernard Croizet. «» José fait également dans la facétie, à planquer les sacs, les crampons, à mouiller les serviettes. «s’amuse Touré. «poursuit Croizet.» Avec sa bande de potes Maublanc, Houdin, Girolet, Kergali, Fortun, Roubehie, Moreno, Termoir, Paulin ou encore Bonnet, José glane un titre de champion départemental. Mais l’essentiel est ailleurs. «resitue José.Avec la bande, le grand maigrichon qu’est José apprend la vie d’ado, une vie de plaisir et de style. Déjà. «se rappelle-t-il.» La bande est passée au pantalon «» , aux «» , aux «» , à l’imper’ «» et danse désormais sur du disco, Cerrone, Boney M, Gloria Gaynor, Donna Summer, «» . Les premiers baisers réussis sont de sortie, grâce au tuto infaillible du capitaine Moreno : inviter une fille à danser un premier slow, lui offrir un verre et des compliments puis passer au deuxième slow et concrétiser l’attaque. «» . Voilà pour Sylvie, la pionnière. Puis les choses encore plus sérieuses, à quatorze ans, dans un petit bois derrière le cimetière, «» , avec Chantal, une fille «» , qui bosse chez le médecin du quartier. «À la maison en revanche, le contexte est plus tendu. Les disputes parentales rythment la vie quotidienne et ouvrent le premier traumatisme de José. «‘Tu nous emmerdes maintenant, puisque tu n’aimes plus maman, qu’est-ce que tu attends pour partir ? Nous, ici, on attend plus que ça’.» Désormais à trois, avec Ginette la maman et Patrice le frangin, José trouve en Claude Berquez son «» . Ami de Bako et président de l’US Chitenay, ce notable du 41, DG de HandyBag (les sacs poubelles), et maqué au RPR du coin, prend définitivement sous son aile l’ado Touré. «confirme José.» .Pour son entrée dans les 90's, José n’est plus le gamin innocent qui a quitté à dix-huit ans le 41 pour le 44 et le FC Nantes . José est certes toujours une star pour les Blésois, toujours ce joueur surnommé «» après un but d’anthologie contre le PSG au Parc des Princes en 1983, ce joueur qui aurait dû, sans une grave blessure au genou, sévir sur le front de l’attaque française au Mundial 1986, au Mexique , ce joueur qui a connu ses plus belles réussites professionnelles de vingt à vingt-cinq ans, ce joueur qui rendait visite à Blois, «» dixit Tonio Lorenzo, lors des passages du Variétés Club de France . «raconte-t-il.» Trop enclin à fuir cette déception dans une auto-destruction flippante faite d’alcool, de teufs et de coke, José n’est plus que l’ombre la plus obscure de lui-même. Un crève-coeur. Après deux années «» sans club, entre le sud de la France et Paris, il rentre même dans la maison familiale, en Sologne, à Fougères, auprès de sa mère et de sa grand-mère, montée de Marseille après le décès de son mari. Il essaie à coups de poèmes et de pinceaux, de se retaper, malgré les insomnies. Et les rechutes. Une nuit, José plie volontairement sa voiture dans le portail de Berquez : «» Il expérimente même la camisole de force dans une chambre capitonnée. Puis le FC Tours , pensionnaire de D2, lui tend la main et l'héberge au centre de formation. Mais lesté du décès de sa grand-mère, et sous anti-dépresseurs, il conclut l'essai par un passage de quatre mois en prison, en août 1992, après avoir corrigé trois flics.C'est ce José cabossé que l'AAJB retrouve en décembre 1994. «rembobine Tonio Lorenzo, qui le remet en forme pendant deux-trois semaines avec la réserve.» Pas à 100% de ses moyens après deux ans sans jouer, il intègre finalement la première, méfiante à son égard au départ. «regrette Lorenzo.» . Mais le retour de José se fait encore plus court que son année de benjamins. «» , hésite Lorenzo. À Blois, les souvenirs de matchs de José sont éparses. De deux à cinq matchs selon les versions. Et pour ce premier match amical devant le millier de personnes, il n'aurait même foulé la pelouse. «se rappelle le fils du journaliste proche de Touré, couvrant les Sports à lade l’époque.» Et son dernier match blésois, son dernier tout court, serait un derby contre Romorantin, « Romo » pour les puristes. Sans briller non plus.De quoi nourrir des regrets en tout cas. Pas de l'avoir recruté mais de ne pas avoir réussi à lui remettre correctement les pieds et la tête dans ses crampons. Tonio Lorenzo en a par exemple l'intime conviction : «» Car Blois était prêt à aimer son enfant plus que partout ailleurs. «rigole le fils du journaliste.