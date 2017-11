José Richard Gallego, sourd-aveugle et fan de Millonarios

Né avec le syndrome d’Usher, ce Colombien de 36 ans a progressivement perdu l’ouïe puis la vue. Un handicap qui n’a pas pour autant altéré sa ferveur pour le club colombien des Millonarios de Bogòta qu’il s’efforce de suivre en permanence. À la télé ou même au stade par le biais de son ami César, qui supporte le club rival de Santa Fe.

Par Andrea Chazy

Propos recueillis par AC sauf ceux de José Richard par El Tiempo

Assis au premier rang de l’une des tribunes du Nemesio Camacho El Campín, José Richard Callego apparaît stressé. Suivi par une équipe de journalistes colombiens pour son premier déplacement au stade, l’homme de 36 ans a tout de même trouvé le temps d’acheter un maillot de son équipe de cœur des Millonarios, histoire de marquer le coup. Même si ce n’est pas son club de cœur qui joue ce jour-là, le contexte est spécial, inédit. Le bruit de la foule, les vibrations de la tribune, José Richard ressent pour la première fois toute la ferveur populaire que peut offrir un match de football. Après avoir perdu l’ouïe à 9 ans puis la vue six ans plus tard, vivre un match « en vrai » n’est pas chose commune. Atteint du syndrome d’Usher, qui touche approximativement une personne sur 30 000 et qui a entraîné sa surdicécité, José-Richard n’a pourtant jamais songé à abandonner sa passion pour le football. Et l’arrivée dans sa vie de César Daza, aujourd’hui ami intime et qui le considère comme «» , a tout changé.L’histoire d’amour à sens unique entre José Richard et Millonarios a pris une autre tournure depuis la rencontre entre les deux hommes il y a deux ans : «» Étant à la fois sourd et aveugle, la communication entre les deux hommes doit donc se faire par les mains. Stéphane Barrer, interprète en langue des signes, explique la marche à suivre : «» C’est donc un véritable cadeau que fait César à son ami, même si lui supporte le club rival de Santa Fè. Une rivalité dépassée pour permettre à José Richard de suivre le match dans de bonnes conditions, une préparation en amont étant très importante, encore plus au stade.Placé dos au jeu dans le stade de son cœur, José Richard est aidé par César , lui face au jeu, qui le guide tout au long de la rencontre sans jamais le laisser livré à lui-même. Grâce à «» aidant à reconstituer les différents endroits du terrain et aux commentaires manuels de César , tout prend forme dans la tête de José Richard . Un suivi du match qui prend d'ailleurs encore plus d’ampleur pour les personnes sourdes-aveugles, qui ressentent beaucoup mieux l’atmosphère que les valides : «, appuie Stéphane Barrère.» Depuis ce jour, José Richard assiste régulièrement aux matchs avec son pote César . Que ce soit ceux de Millonarios ou de Santa Fè.