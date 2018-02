José Fonte fuit en Chine

NB

Mercredi 28 février, le mercato chinois fermera officiellement ses portes. On risque donc de voir dans les prochains jours beaucoup de joueurs se laisser tenter par le projet sportif mis en place par les clubs de l'empire du Milieu.En attendant Fernando Torres et Yannick Carrasco, cités avec insistance, le promu Dalian Yifang a enregistré vendredi la signature du champion d'Europe 2016 José Fonte en provenance de West Ham . Le défenseur de 34 ans n'avait plus de temps de jeu à West Ham et va rejoindre dans son nouveau club des superstars telles que Yannick Boli, Nyasha Mushekwi ou Li Zhendong.S'il ne s'est pas encore exprimé, José Fonte est sûrement «» . Merci et au revoir.