Jorge Sampaoli insulte un policier lors d'un contrôle routier

Jorge Sampaoli, DT de la Argentina?? a un control policial. "Me haces caminar dos cuadras, gil" y "Cobras 100 pesos por mes". pic.twitter.com/rUQYqcJJZG — Pedrito (@PedrooFacio) 26 décembre 2017

AC

Lorsqu'il était sélectionneur du Chili Jorge Sampaoli consacrait une partie de son job au pressing haut, l'autre à tirer les oreilles d' Arturo Vidal et de quelques coéquipiers quant à leur consommation d'alcool. Désormais sur le banc de l' Argentine , le divin chauve vient de prouver qu'il n'était pas non plus irréprochable sur ce thème-là. Selon les médias argentins, le sélectionneur de l'Albiceleste a été appréhendé par les forces de l'ordre lors d'un contrôle routier. Présent dans une voiture conduite sans permis et avec trop de passagers à bord, tout en étant en état d'ébriété, Sampaoli a ensuite distribué des mots doux à l'un des agents de la ville de Casilda. Il s'est notamment moqué de celui-ci en lui balançant : «Messi & co ont intérêt à cacher les stocks de vodka en Russie