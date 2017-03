Jorge Robledo, l’ancêtre d’Alexis Sánchez

65 ans avant Alexis Sánchez, un autre Chilien trônait en tête du classement des buteurs du championnat anglais. Cet homme, c’est Jorge Robledo, première star étrangère du championnat anglais et idole de Newcastle United. Un type qui s’est surtout payé le luxe de se retrouver sur la pochette d’un disque de John Lennon.

22

Le « deadly duo »

Par Arthur Jeanne

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avant Alexis Sánchez, le joueur chilien n’avait jamais vraiment eu la cote en Premier League. Il y a bien eu Javier Margas, le défenseur fan de Pinochet qui a disputé une vingtaine de matchs avec West Ham dans la foulée de la Coupe du monde 98, Gonzalo Jara le roi de l’olive à West Brom, Gary Medel qui a mordu des chevilles du côté de Cardiff, ou encore Clarence Acuña surnommé ironiquement «» tant il était laid. Mais aucun n’a laissé de traces durables de l’autre côté de la Manche. Sauf si l’on remonte des décennies en arrière, bien avant la Premier League et ses stades au nom de compagnies aériennes. En 1952 plus exactement, quand un homme né au pied de la cordillère des Andes et nommé George Robledo terminait meilleur buteur du championnat sous les couleurs de Newcastle United.L’histoire de Robledo débute en 1926 à Iquique dans le nord du Chili. George, qui s’appelle alors Jorge , naît de l’union d’un comptable des mines de salpêtre, Aristides, et d’une jeune Anglaise, Elsie Oliver. À cause de la crise mondiale de 1929, et de la baisse du cours du salpêtre, le jeune couple décide de quitter le Chili et embarque sur un bateau pour l’Angleterre. Jorge a cinq ans. Juste avant d’embarquer, Aristides fait le coup du paquet de clopes oublié et ne revient jamais. Elsie part seule avec son fils, qui grandit en Grande-Bretagne du côté de Carlisle, à la frontière écossaise.Très vite, George s’initie au football et tâte la gonfle du côté de Barnsley, un club de seconde division où il intègre l’équipe première à l’âge de quinze ans. Dans le Yorkshire, Robledo est une idole, David Watson , auteur d’, un bouquin sur l’histoire du club, écrivait d’ailleurs : «» Sans doute pour cela qu’il signe ensuite à Newcastle United en 1949. Avant de donner son accord, George a une exigence : celle de venir avec son frère Ted, un joueur moyen qui mourra en 1970 dans des circonstances étranges dans le golfe d’Oman. Les dirigeants desne connaissent pas Ted, mais acceptent, ils veulent absolument George.La suite leur donne raison, à peine arrivé chez les, Robledo se met St James park dans la poche. Il forme avec l’international anglais Jack Milburn le «» . Paul Ioannou, historien officiel de Newcastle United, n’écrit pas autre chose : «» Mais c’est la saison suivante qui consacre définitivement Robledo. Avec 32 nouveaux pions, il finit meilleur buteur du championnat. Surtout, il offre la Cup auxen inscrivant l’unique but de la finale face à Arsenal. Un événement qui n’échappe pas à un enfant de douze ans : John Lennon. Aussi fou que cela puisse paraître, Lennon dessine l’événement et, des années plus tard, utilise ce dessin pour illustrer la pochette de son album. Au moment de la sortie du disque, personne ne sait que c’est Robledo qui est représenté. L’écrivain chilien Nestor Flores le découvrira des années plus tard, comme il le raconte à: «Walls and Bridges(le numéro de Robledo)Robledo, lui, décide après ce match de retourner dans son pays natal et signe à Colo-Colo. Au moment de son départ il accumule 82 buts en première division. Un record pour un joueur étranger qui tiendra cinq décennies et sera battu par Dwight «» Yorke. Au Chili, il remporte deux titres de champion en 1953 et 1956 et intègre la sélection nationale. Mais il gagne surtout un surnom : «» , dû à sa manière d’être, plus britannique que latine : «» , se souvient Manuel Muñoz, son ancien coéquipier. Tout le contraire d’ Alexis Sánchez, donc.