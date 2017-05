Jorge Jesus ciblé par le PSG ?

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les Qataris, tourmentés par la situation actuelle du PSG, seraient prêts à se tourner vers Jesus.Unaï Emery sera-t-il toujours l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Pour la presse portugaise, la réponse est non. Selon le, le PSG serait déjà entré en contacts avec le Sporting Portugal afin de récupérer Jorge Jesus . Le club parisien serait même disposé à débourser 15M€ pour libérer le Portugais de son contrat.Antero Henrique , le futur directeur sportif du club qui devrait signer dans les prochains jours, ne serait pas convaincu par Emery. L'entraîneur basque, arrivé il y a un an en remplacement de Laurent Blanc , a connu une année compliquée marquée par l'humiliation face au FC Barcelone et la perte du titre de champion de France.Pour remplacer le triple vainqueur de l'Europa League, le PSG pourrait donc récupérer Jorge Jesus , deux fois défait en finale avec Benfica, dont une face au FC Séville d'Unaï Emery en 2014.