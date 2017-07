Jordan Veretout, la Viola plutôt que les Verts

1

MR

Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Jordan Veretout ne reviendra pas à Saint-Étienne, où il était prêté la saison dernière par Aston Villa . Et pour cause : le milieu de terrain de 24 ans est attendu ce mardi à Florence où il passera sa visite médicale. La Fiorentina a proposé une offre supérieure à celle des Verts, sans que celle-ci ne soit communiquée, que le président du club anglais Tony Xia n'a pu refuser.Jordan Violetout.