Jordan Ferri, le combat de trop ?

On le croyait inamovible, titulaire intouchable. Sauf que cette saison, à cause du recrutement et d'une refonte tactique à Lyon, Jordan Ferri ne joue presque plus. De quoi envisager sérieusement un départ en juin...

« D'une certaine manière, c'est injuste que Jordan Ferri ne joue pas plus »

Ferri, Grenier, même combat ?

En début de saison,le présentait comme «» et «» . Et se voulait totalement optimiste à son sujet : «» Six mois plus tard, la donne a changé, parce que le scénario des années précédentes ne semble plus se dessiner avec autant d'évidence : à mi-saison, Bruno Génésio a instauré un milieu à deux avec Maxime Gonalons et Corentin Tolisso, et sacrifié le troisième élément de son entrejeu pour faire une place dans l'axe à Nabil Fekir. «» , estime Robert Valette, formateur historique à l'OL. «» Ce n'est pas la bonne forme de Mathieu Valbuena ou le recrutement de Memphis Depay qui vont encourager l'entraîneur lyonnais à remettre son relayeur dans le onze. Au grand regret de Valette : «» , estime le retraité de la formation rhodanienne.Pour Ferri donc, des miettes à partager avec Lucas Tousart et Sergi Darder, à l'image de ses cinq petites minutes de temps de jeu contre l'OM le 22 janvier en Ligue 1. «» , confessait récemment l'entraîneur des Gones sur Olweb, comme pour s'excuser de sacrifier l'un des joueurs les plus performants des dernières saisons.Une situation que le milieu français n'avait pas vu venir, si l'on en croit ses propos danspendant la préparation : «(à propos du recrutement ndlr)» Pour Robert Valette, il y a une certaine tristesse à voir comment le «» a été mis sur le côté, alors «» .Depuis ses déclarations d'intention estivales, Jordan Ferri a vu de l'eau couler sous les ponts, et pas mal de matchs sous son nez. Normal qu'il ait commencé à se poser des questions, même si Valette pense que «» . Un départ du cocon lyonnais pour aller voir si l'herbe serait plus verte ailleurs, comme Clément Grenier parti en prêt sous les latitudes plus chaudes de Rome. Cet hiver, il a été question de Galatasaray et de la Fiorentina pour Ferri, quand son agent Eric Castagnino faisait un appel du pied à l'Olympique de Marseille, qui a finalement misé sur Morgan Sanson. Bon quand on a fait appel à lui comme contre le LOSC le 18 novembre dernier (avec une passe décisive mémorable), Jordan Ferri n'a cependant pas le temps de jeu qui lui permettrait de franchir un nouveau palier à bientôt vingt-cinq ans : trois apparitions en Ligue des champions, aucune titularisation en Ligue 1 depuis décembre.S'il rêve un jour d'équipe de France, Ferri sait qu'il ne peut se satisfaire d'un rôle de joker de luxe malgré un contrat jusqu'en 2020. Pour Valette, le milieu aurait pu continuer à progresser dans la Cité des Lumières si le club avait axé sa politique sur les purs produits maison. «» Mais à cause des opportunités saisies par l'OL, Jordan Ferri va avoir besoin de partir pour continuer à grandir...