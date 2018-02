Jonathan Viera signe en Chine

30

Viera quitte le navire...C'était dans l'air depuis une semaine, c'est maintenant officiel, Jonathan Viera quitte une équipe de Las Palmas à la dérive pour aller palper des millions en Chine . Aligné une seule fois avec l' Espagne en octobre dernier contre Israël , l'éphémère international a signé pour quatre ans à Beijing Guoan où il rejoint Cédric Bakambu , fraîchement débarqué cet hiver de Villarreal Jonathan Soriano et l'international brésilien Renato Augusto Double peine pour Las Palmas , premier relégable en Liga, qui perd son maître à jouer et qui de plus ne touchera que 60% d'un transfert estimé à trente millions d'euros. Les 40% restant seront à diviser entre l'ex-agent du joueur, Pedro Bravo, et son ancien club, le Standard de Liège.Et bons baisers de Pékin !