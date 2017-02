Jonathan Soriano s'envole pour Pékin

0

FC Red Bull Salzbury has reached agreement with us for Jonathan Soriano's transfer. Welcome to Beijing Jonathan! pic.twitter.com/ZGEYWG1YBp — Beijing Sinobo Guoan (@FCBeijingGuoan) 27 février 2017

MR

La pub disait donc vrai : Red Bull donne des ailes qui permettent même d'aller jusqu'en Chine Le buteur espagnol du RB Salzbourg s'est engagé dimanche avec le Beijing Guoan. À trente et un ans, Soriano a signé pour le club de la capitale chinoise pour un montant estimé à 10 millions d'euros. «» , a twitté le cinquième de la dernière saison de Super League.Passé par le FC Barcelone entre 2009 et 2012, où il a surtout été cantonné à la réserve, l'Espagnol s'est ensuite imposé comme leattitré du club autrichien, inscrivant pas moins de 170 buts en 200 matchs et remportant quatre titres de champion avec Salzbourg. À Pékin, il formera l'attaque des Gardes impériaux avec le Turc Burak Yılmaz et l'international Yu Dabao.La Chine , ce pays où les rencontres les plus improbables deviennent possibles.