Jonathan Mensah file aux USA

Par Alexandre Doskov

La géopolitique, Jonathan Mensah n'en a rien à carrer.Le défenseur ghanéen -qui participera à la CAN au Gabon à partir du 14 janvier prochain- vient de passer deux saisons en Russie , à l'Anji Makhatchkala, mais s'envole pour la MLS et a signé un contrat avec le Colombus Crew SC. L'ancien de l'Évian Thonon Gaillard continue son parcours de globe trotteur après avoir joué au Ghana , en Afrique du Sud , en Italie et en Espagne , le tout à seulement 26 ans. Dans son nouveau club, Mensah retrouvera son coéquipier Harrison Afful , arrivé en 2015. Pour l'instant, aucun chiffre n'a été dévoilé quant au montant du transfert, mais on sait déjà que Mensah sera opérationnel pour la prochaine saison du championnat américain, qui démarrera en mars prochain.Pour la première journée, Colombus recevra le Chicago Fire. Un dépucelage enflammé pour Mensah.