Jonas Martin, nouvel éden

De retour en Ligue 1 un peu plus d’un an après un exil d’une saison à Séville, le milieu de terrain de Strasbourg devrait empiler une sixième titularisation consécutive à Monaco samedi. Une-deux avec un espoir devenu cadre sup au sein du promu, à seulement 27 ans.

Les références et la solitude

« La Meinau, ça te colle des frissons »

Le match de 17h et le cul par terre

Par Maxime Brigand

La vie d’un footballeur est une équation à multiples inconnues qui, une fois passée dans un chromatographe, voit la trajectoire de sa courbe varier en fonction d’éléments qui dépassent les simples atouts techniques et physiques. On pourrait parler ici de la gestion de la concurrence, de la capacité d’un joueur à encaisser la douleur ou les critiques, mais le foot pourrait avant tout se décider dans la construction de repères alternatifs, une fois la chrysalide de la formation déchirée par la maturité. Lorsqu’il décide de quitter Montpellier , où il a avalé les catégories comme on passe les haies depuis ses quatorze ans, à l’été 2016, Jonas Martin est pourtant sûr de lui : «(lors de la saison 2011-12,L’ Espagne , c’est alors Séville et le Bétis, où est revenu jouer depuis août 2015 le poster du club, Joaquín , un mec avec qui Martin jouait quelques années plus tôt «» . «» , relance le milieu relayeur français, bonbon de la génération Stambouli, Belhanda et Cabella, avec qui il a remporté la Gambardella en 2009. Mieux encore : le 20 août 2016, son coach de l’époque, Gus Poyet, décide de lui retirer les brassards pour qu’il aille nager dans le grand bain dès la première journée de championnat, au Camp Nou. Le Bétis s’incline largement (2-6), Jonas Martin tient un peu moins de quarante minutes. «"putain, un jour, j’aimerais bien…"Puis, la question de l’exil : à Séville, le jeune français est seul. «» , rembobine celui qui n’avait pas hésité à remettre la mâchoire de François Hollande en place après la sortie du Président sur une «» qu’il estimait nécessaire pour les joueurs élevés à la formation française. Une raison simple : «» Au Bétis, Jonas Martin change de monde, de culture, de décor. Il passe des potes aux repas «» , découvre pour la première fois des joueurs qui voient le foot comme un métier. «, reprend-t-il.» Ce qui donne de nombreuses après-midi où il faut chercher à s’occuper, certains plus longs que d’autres. Reste un coup de coeur, malgré tout.Car depuis qu’il est revenu en France, Martin ne ment à personne, pas le genre du mec : il n’a aucun regret, excepté «» . Il enchaîne : «(le Bétis a bouclé la saison quinzième de Liga,).» Sur le terrain, l’ancien Montpelliérain a rendu une vingtaine de copies en Liga, deux en Coupe du Roi, a affronté ses références, mais a aussi découvert la loi du marché. Soit, qu’un «» , le tout cumulé à l'impression d’avoir payé auprès de ses différents coachs (Poyet, Sánchez) «» .L’été et une question scotchée à ses lèvres : que faire ? Au Bétis, le dernier printemps a dansé sur un rythme à trois temps : nouveau projet, nouveau directeur sportif, nouveau coach. «(le nouveau coach du Bétis,, détaille Martin.» Le Racing Club de Strasbourg souffle alors un milieu expérimenté qui pèse 138 matchs - Ligue 1 et Ligue 2 cumulés - à la barbe grisée de Pascal Dupraz, et ce après de grosses discussions entre un Bétis tenace et les représentants du joueur. De volée : «(Thierry Laurey,Venir à Strasbourg , c’est aussi changer de costume. Voilà Jonas Martin , 27 ans, avec un costume de cadre sur les épaules au milieu d’un groupe revenu des entrailles du foot français en l’espace de dix ans. Après cinq titularisations - une victoire, un nul, trois défaites -, le natif de Besançon se dit «» et parle de «» d’un effectif où l’on retrouve pas mal de mecs prêts à «» . «, lâche Martin.Au-delà des résultats, Jonas Martin veut pour l’instant garder en tête les images : le premier match à la Meinau contre Lille (3-0) où il n’y a pas besoin d’inviter tous les Martin pour faire sauter la billetterie , le premier but - «» -, les entraînements en public, un retour particulier à Montpellier lors de la troisième journée. Le voilà aujourd’hui prêt à croquer un match bonus, à Louis II, sur Canal+ : «, se marre-t-il. Jonas tient déjà ses repères et c’est peut-être ça, finalement, le plus important.