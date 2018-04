Jonas Hector, la leçon de fidélité

Alors que son club de Cologne menace de couler en seconde division, Jonas Hector a décidé de prolonger son contrat. Une décision aussi courageuse qu’étonnante venant de celui qui tiendra en Russie le poste d'arrière gauche avec la sélection allemande. Mais peut-on faire autre chose qu'admirer ce genre d'acte de loyauté ?

578

Corps et âme

Jonas Brother

Par Mathieu Rollinger

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pendant qu’à Lille , Gérard Lopez et Luis Campos menacent leurs joueurs en répétant à l’envi dans le vestiaire que tout le monde devra assumer une potentielle relégation et rester au club pour payer les pots cassés, un autre club menacé de descente n’a pas eu à faire les gros yeux pour s'assurer de la fidélité de certains joueurs, malgré l'avis de tempête. Jonas Hector, latéral gauche de la sélection allemande, a annoncé en début de semaine qu’il resterait au FC Cologne quelle que soit l’issue de la saison.Un choix courageux quand on sait que la lanterne rouge de Bundesliga pointe à trois journées de la fin à huit longueurs de la place de barragiste. Sa place dans l’élite ne tient plus qu’à un fil. Et malgré cette sombre perspective, le vice-capitaine refuse de quitter un navire qui lui a permis de naviguer dans les eaux internationales. «, déclarait Hector ce lundi.» .Être considéré comme une valeur sûre de la(36 sélections) tout en jouant le bas de tableau en Buli est déjà une vraie curiosité. Mais à 27 ans, et en s’apprêtant à défendre le titre de champion du monde de son pays cet été en Russie , il y aurait des perspectives plus alléchantes que de s’embarquer dans un plan aussi galère qu’une expérience en D2. D’autant plus que depuis quelques mois, les grosses écuries allemandes et européennes tournent autour de la carcasse du FC Cologne pour s'arracher les derniers bouts de viande comestibles, Jonas Hector en tête. Les prétendants ? Le Bayern Munich évidemment, le BvB Dortmund bien sûr, mais également la Juventus et Liverpool . Une juste récompense pour un joueur loué pour ses qualités sur et en dehors du terrain. «, assurait son ancien coach Peter Stöger , aujourd'hui au Borussia Dortmund Hector lui-même est conscient de l’intérêt dont il fait l’objet : «» Mais non, lui a renoncé à faire jouer sa clause de départ –évoquait en mars un bon de sortie en cas de relégation, les enchères démarrant à 7 millions d’euros – et a au contraire prolongé son contrat jusqu'en 2023. Une preuve irréfutable de loyauté et de fidélité envers le 1.FC Köln, que le natif de Sarrebruck a rejoint en 2010, d’abord dans l’équipe réserve, avant d’intégrer l’équipe professionnelle en 2012. Mais aussi la confirmation d’un état d’esprit qui l'anime depuis ses débuts au SV Auersmacher.Dans son village d’enfance, Hector a joué milieu offensif jusqu’à ses 20 ans. Une manière de faire perdurer une tradition familiale, puisque son père y fut entraîneur et que son frère en est l’actuel président. Remarqué lors de l’épopée d’Auersmacher en Oberliga (4division) en 2009, il faisait déjà le choix rester avec ses proches. «, racontait-il au magazine» Mais là où cette décision pouvait être considérée comme la peur de l’inconnu, sa prise de position à Cologne est clairement la démonstration d'un certain sens de la droiture.De quoi considérer Jonas Hector comme un cas unique dans le football professionnel ? Il n’est certes pas le premier à lier son destin à celui de son club lors des années de vache maigre : Trezeguet, Del Piero et Buffon étaient restés à la Juve lors des turbulences secouant la Vieille Dame. Mais on parle ici d’un club qui n’est pas une telle institution et qui n’est pas garanti de remonter dès la saison suivante dans l’élite. «» , clamait cette semaine Armin Veh , le directeur exécutif des. Un dévouement qui pourrait stimuler ses coéquipiers et renverser une situation désespérée dès ce week-end ? Histoire qu’un potentiel futur champion du monde puisse respecter ses engagements et jouer au niveau qu’il mérite.