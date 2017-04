Joli retourné en Belgique

0

Ce n'est pas parce que le système des playoffs est complètement tordu qu'on ne peut pas assister à des beaux buts dans le championnat belge.La preuve samedi soir lors du match entre Saint-Trond et l'Union Saint-Gilloise. Les Unionistes, pensionnaires de Division 2, sont la belle surprise des playoffs 2 du plat pays et ils l'ont encore prouvé hier grâce à un superbe but de Mohammed Aoulad. Sur un centre venu de la droite, l'attaquant belge a décidé de s'envoyer en l'air et rendre hommage à Amara Simba.Waouwlad !