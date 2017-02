John Terry s'amuse avec son chewing-gum

0

À défaut de jouer, John Terry sait encore jongler.À Chelsea, il a perdu sa place de titulaire depuis deux ou trois éternités et n'a plus joué depuis le 20 novembre en Premier League, la faute à une blessure et une condition de physique de vieux monsieur. Du coup, le défenseur anglais a le temps de s'amuser avec son chewing-gum. A l'instar d'autres footballeurs comme Payet , Özil ou encore Zlatan il y a plusieurs années, le joueur de 36 ans a montré qu'il savait se débrouiller avec une plus petite balle.