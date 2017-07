Johan Audel : « On a quand même sorti la Guadeloupe de Tacalfred en éliminatoires ! »

Pendant que d'autres se dorent la pilule ou renouent avec les joies de la préparation physique, Johan Audel, lui, découvre la Gold Cup sous le maillot de la Martinique. Entretien avant le dernier match de poule contre le Panama (22h30).

« Il y a sept ou huit joueurs du Club franciscain qui ont été sélectionnés pour participer à la Gold Cup. On retrouve aussi pas mal de joueurs du Golden Lion et des Aiglons du Lamentin dans la sélection. Ce sont les trois clubs phares du football martiniquais. »

« Notre capitaine, Sébastien Crétinoir, quand je discute avec lui, il me dit qu'il a son boulot et que c’est compliqué pour lui de quitter l’île. Désormais, les mecs ont lâché l’affaire pour tenter leur chance ailleurs, on dirait qu’ils se mettent en mode "pro" uniquement avec la sélection. »

« Sur le papier, le Panama est supérieur à nous. Après, ça ne veut rien dire car, personnellement, je ne connais pas un joueur du Panama. Et je pense que eux n’en connaissent que deux ou trois de notre équipe… »

Propos recueillis par Nicolas Grellier

Ça a superbement bien commencé, je faisais partie de l’équipe type. Mais en janvier dernier, j’ai eu un coup de blues et j’ai voulu revenir en France. Je m’étais mis d’accord avec Amiens, mais j’ai signé le dernier jour du mercato, donc le contrat n’a pas pu être renvoyé à temps. À partir de ce moment-là, mon président, me sachant sur le départ, a recruté deux joueurs et j’ai commencé à moins jouer.Chaque année je reviens en Martinique pour y passer mes vacances, j’aime aller là-bas pour me ressourcer. Je suis toujours très bien accueilli, notamment dans les villes de mes parents où j’ai encore pas mal de famille. Mon père vient du Diamant, où le maire est justement son cousin. Ça se passe vraiment bien quand je retrouve la Martinique. Tellement bien que je suis en train de faire construire une maison au Vauclin, pas très loin de la mer.Ah ça oui ! Je me souviens encore quand j’étais petit, je regardais les interviews de Thierry Henry ou Nicolas Anelka qui parlaient des plats que préparaient leurs mères, et qui disaient que ça leur donnait des forces pour marquer des buts et pour être bons. La bouffe, c’est quelque chose qui revient souvent dans une interview d’un joueur antillais, car c’est vrai, on a pas mal de bons plats.Ca dépend, on peu varier avec les fruits et les légumes qu’on a chez nous. Mais bon, c’est vrai que les trucs typiques de la Martinique, ce sont le Colombo et les accras, il ne faut pas en manger tous les jours quand on est sportif, mais c’est quand même pas mal.Pour moi, c’était le kiff. J’étais devant ma télévision, je vois que l’on est dans le même chapeau, je me dis que c’est impossible. Je me souviens, j’étais avec un pote au téléphone et je lui ai dis que j’aimerais tomber contre eux. Quand je vois le tirage au sort je deviens ouf ! J’appelle tout le monde, tout le monde m’appelle, c’était vraiment un truc de fou.C’est clair, il y a une équipe antillaise qui avait joué peu de temps avant contre Cholet,et j’étais aller les voir rien que pour l’ambiance. Quand ça s’est passé à Nantes, je n’y croyais même pas. Il aurait fallu me filmer, j’étais comme un gosse. En plus, j’avais des potes dans l’équipe. Il faut savoir qu’en Martinique, Nantes et Saint-Étienne sont des clubs très suivis et quand on parle avec les gens, ces deux clubs-là ressortent aussi.Oui, bien sûr, ce sont encore eux qui ont gagné le championnat et leur entraineur c’est aussi notre sélectionneur. D’ailleurs, il y a sept ou huit joueurs du Club franciscain qui ont été sélectionnés pour participer à la Gold Cup. Ce sont vraiment de bons joueurs, ils sont champions et on ne peut pas leur reprocher grand chose. On retrouve aussi pas mal de joueurs du Golden Lion et des Aiglons du Lamentin dans la sélection. Ce sont les trois clubs phares du football martiniquais.C’est Julien Faubert qui m’a convaincu de venir jour avec la sélection, il m’avait dit qu’il y avait un bon groupe, donc je suis venu. Mon baptême s’était très bien passé, on avait gagné 2-0 contre la Guadeloupe de Tacalfred lors des éliminatoires. J’ai vu qu’on avait de la qualité et que le groupe vivait bien. J’ai également été réceptif au fait que le président de la Ligue faisait en sorte que ce soit le plus professionnel possible, justement pour que les autres joueurs professionnels puissent venir. Ce sont tous ces éléments qui m’ont ensuite donné envie de revenir pour disputer la Gold Cup.Non, je ne connaissais pas tout le monde. Mais j’avais quand même joué avec certains d’entre eux comme Steeven Langil ou Yoann Arquin. Après, je connaissais aussi les stars locales que je croisais de temps en temps au pays.Oui, évidemment, quand je vois des joueurs comme Kévin Parsemainou Sébastien Crétinoir, je me dis que c’est du gâchis. Ce sont des joueurs qui ont, encore aujourd’hui, le niveau pour jouer en Ligue 2. Quand je vois notre capitaine, c’est un roc sur le terrain. Contre les États-Unis, il a fait une prestation de haut niveau. C’est un joueur qui m’impressionne. Quand je discute avec lui, il me dit que maintenant il a son boulot et que c’est compliqué pour lui de quitter l’île. Désormais, les mecs ont lâché l’affaire pour tenter leur chance ailleurs, on dirait qu’ils se mettent en mode « pro » uniquement lorsqu’il y a un rendez-vous avec la sélection.Je confirme qu’il y avait beaucoup d’émotion, d’autant plus quand tu entends la Marseillaise… On n'est pas l’équipe de France, mais on est quand même des joueurs français. Quand la Marseillaise retenti et que tu vois en face de toi la grande équipe des États-Unis, la première puissance mondiale, ça donne des frissons. Pour ma part, même si j’ai eu une belle carrière, ça me laisse un goût d’inachevé. Mais bon, je suis quand même fier d’avoir pu disputer ce match historique entre la Martinique et les États-Unis. On a failli faire l’exploit, on perdait 2-0 et on est revenu à 2-2. Bon, après on prend un but sur une erreur, car eux ont plus d’expérience que nous. On a directement pensé à mettre le troisième, alors qu’un match nul nous aurait suffit pour nous qualifier. Voilà, ça s’est passé comme ça, mais c’est un match qui va nous faire grandir et c’est vraiment un souvenir qui va rester dans toutes les têtes, c’est certain.Oui, là on est obligés. Il va falloir essayer de les battre pour être certain de se qualifier. Sur le papier, ils sont supérieurs à nous. Après, ça ne veut rien dire car, personnellement, je ne connais pas un joueur du Panama. Et je pense que eux n’en connaissent que deux ou trois de notre équipe. Le Nicaragua, on nous disait que c’était une bonne équipe, mais bon, ils étaient catastrophiques.Non, nous on se rapproche beaucoup de ce qui se fait en France. La formation antillaise est quand même plus une formation à la française. Après là, on rencontre pas mal d’équipes sud-américaines, donc ça essaye d’aller vite de l’avant. Le Nicaragua ne construisait même pas, ils essayaient de casser directement les lignes, de toucher les attaquants et de provoquer. Ce sont des équipes souvent coupées en deux, il n’y a pas cette notion de bloc équipe. Nous on a un autre style de jeu.Non pas vraiment, mais j’en ai entendu parler. Notre intendant est un ancien joueur et il avait participé à cette épopée. À chaque causerie, il nous le rappelle, donc t’inquiète que je suis au courant !. Il nous fait rire car il nous dit toujours : «» Vous savez comment sont les anciens, hein… On aimerait faire mieux qu’eux pour pouvoir lui dire : «» .