Joel Matip absent jusqu'à la fin de la saison?

Depuis son arrivée sur les bords de la Mersey lors de l’été 2016, Joël Matip n’est pas épargné par les pépins physiques.Lors de la victoire des Crystal Palace (1-2), samedi, le défenseur camerounais s’est à nouveau blessé à la cuisse et devrait être opéré dans les prochains jours.Dans un communiqué, Liverpool a indiqué que le natif de Bochum était d’ores et déjà forfait pour la double confrontation face à Manchester City en Ligue des champions, et pourrait même manquer la fin de la saison. Un véritable coup dur pour Jürgen Klopp , qui ne pouvait déjà pas compter sur Emre Can , Joe Gómez et Adam Lallana , tous les trois blessés. Dejan Lovren sera bien là, lui, prêt à dégoûter Gabriel Jesus d’avoir préféré le football à la musique.