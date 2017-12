85

Actif depuis de nombreuses années pour le football guadeloupéen, Jocelyn Angloma va devenir le sélectionneur des. La Ligue locale a indiqué que l'ancien défenseur des Bleus remplaçait Gérard Andy à la tête de cette sélection non reconnue par la FIFA, mais qui fait partie de l'Union caribéenne de football et de la CONCACAF. À la fin de sa carrière, Angloma avait porté le maillot de sa région natale, puis avait intégré le staff technique de la sélection.Et pouvoir coacher Mickaël Tacalfred Claudio Beauvue et Livio Nabab , ça n'a pas de prix.