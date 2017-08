MB

Une légende ne meurt jamais.Caché à Lorient depuis janvier 2016, Jimmy Cabot va bien, merci pour lui. Mieux, l'ancien petit format du stade de l'Aube a inscrit lundi soir le premier but de sa saison en ouvrant le score contre une Berrichonne de Châteauroux rapidement noyée au Moustoir (3-0). Et de quelle manière ! Tout excité depuis le début de la rencontre, Cabot a attendu le retour des vestiaires pour envoyer une sacoche parfaite dans la lucarne de Mouez Hassen Lorient a ensuite glissé tranquillement sur la seconde période grâce notamment à l'autre festivalier offensif des Merlus, Denis Bouanga , et à un dernier but claqué par Ibrahima Conte. Touchée, la Berrichone aura été incapable de s'offrir un petit sourire malgré de nombreuses occasions dans une fin de match marquée par le remix du Moustoir : «» . Voilà Lorient quatrième grâce à sa première victoire de l'année et Châteauroux remis à sa place (14).