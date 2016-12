Du haut de son mètre 55, il a dribblé, dribblé, dribblé, régalé Celtic Park pendant treize saisons (1962-75) et œuvré au sacre suprême des Bhoys en Coupe des clubs champions. Lui, c'est Jimmy Johnstone. Portrait d'un working class hero.

Un petit rouquin qui slalome entre des bouteilles de lait

Jimmy Punchline

Par Florian Lefèvre

Propos tirés du documentaire « Jimmy Johnstone : Lord of the Wing »

Aller voir un match à Celtic Park, c’est visiter un temple. Où l’arrivée commune des fidèles vert et blanc sous les lumières d’une large voie piétonne, nommée, fait figure de procession. Des bannières à la gloire des plus grands joueurs de l’histoire du club flottent tout autour de l’enceinte majestueuse. Devant la tribune principale, trône une statue de Jock Stein, avec une citation de ce dernier : «» - «» . Et Jimmy Johnstone est précisément celui qui a été élu «» par les fans du club, en 2002.James Connolly «» Johnstone a grandi à Viewpark, dans la banlieue Sud-Est de Glasgow. Son père est mineur, sa mère vendeuse. «» , explique t-il dans, un documentaire que lui a consacré la BBC, il y a quelques années. Quand arrive le jour de sa rentrée à l’école primaire, à la fin des années 40, le dernier rejeton de la famille Johnstone s’adresse pour la première fois à la maîtresse en ces termes : «» . L’équipe, c’est évidemment l’équipe de football de l’école. Et il ne mettra pas longtemps à en faire partie. À la maison, le petit rouquin a pris l’habitude de piquer les pompes de son père pour améliorer sa conduite de balle en slalomant entre des bouteilles de lait en verre. Son dribble court attire l’attention d’un scout de Manchester United. La meilleure équipe du Royaume ? Jinky préfère le Celtic.À dix-sept ans, Jimmy Johnstone est repéré par son club de cœur. «mais, c’est qui, ce gars ?, lâche son coéquipier Tommy Gemmell, dans le documentaire de la BBC.» Son premier maillot vert blanc, le petit gars qui travaillait en tant que soudeur en parallèle du foot, l’endosse en mars 1963, au cours d'une raclée reçue à Kilmarnock (défaite 6-0). Mais il faut attendre la saison 65-66 pour le voir éclore au plus haut niveau. L’ailier droit virevoltant attire l’œil de Jock Stein, qui l’a repéré par hasard en allant voir un match de la réserve. Un coach avec lequel l’espoir au caractère bien trempé va construire une relation fusionnelle. «» , assure Archie Macpherson, auteur de la biographie «» .Jinky a une peur bleue de l’avion. Alors voilà ce que son coach lui propose, quand les deux se retrouvent à se soulager côte à côte dans les toilettes de Celtic Park, à la mi-temps d’un match contre l’Étoile Rouge de Belgrade : «» . Deux minutes après le coup d’envoi, le numéro sept fait trembler les filets. Mieux, il martyrise les visiteurs et inscrit un deuxième but en fin de match : victoire 5-1. Jinky a gagné son pari. Le match retour ? «viens montrer aux gens de Belgrade qui est Jimmy Johnson !pas moyen, tu m’as promis» , se marre celui qui restera donc à la maison pour le match retour.Pas un hasard si, en 1965-66, lors de la première saison pleine de «» - son autre surnom -, le Celtic retrouve le goût du titre national pour la première fois depuis plus d’une décennie. Champions d’Écosse, lessont qualifiés en Coupe des clubs champions. La suite, c’est une épopée jusqu’en finale avec Jinky en fer de lance - les Nantais les moins jeunes s’en souviennent encore -, et une dernière marche face à lad’Helenio Herrera. «Colgate, raconte Jimmy Johnstone.» Mais ce sont bien les clowns, d’abord menés au score, qui vont chercher la victoire avec panache. En finale, Jinky est loin de son meilleur niveau ; qu’importe, il restera à jamais associer à la légende des: les premiers Britanniques vainqueurs de la C1, qui avaient tous la particularité d’être nés dans un rayon de moins de 50 kilomètres autour de Glasgow.S’il fallait retenir une anecdote de la carrière titanesque de Jimmy Johnstone au Celtic (treize saisons en pro, 513 matchs, 135 buts), alors ce serait sûrement celle du 7 juin 1967. C’est le jubilé d’Alfredo Di Stéfano, à Santiago Bernabéu. Pour rendre hommage à l’un des plus grands de son époque, une rencontre est organisée entre le Real Madrid et le Celtic - invité en sa qualité de champion d’Europe. Ce match de gala devait saluer le futur Ballon d'or des Ballons d’or, mais le public madrilène n’aura d’yeux que pour cette mobylette sur patte venue d’Écosse. Et les «» descendront des gradins en l’honneur de Jinky.Jimmy Johnstone s’est éteint le 13 mars 2006, à l’âge de 61 ans. Si un penchant prononcé pour la bouteille avait mis un coup à sa santé à la fin de carrière, c’est une saloperie de maladie neurodégénérative qui l’a emporté à petit feu. «» , rend alors hommage son club de toujours. À la sortie de l’église, les écharpes vertes et blanches volent vers le corbillard. Aujourd’hui, Jinky a repris sa place de gardien du temple. Il est statufié au bout de, aux côtés de son mentor Jock Stein.