Jimmy Cabot : « Dans ces moments-là, on vole »

Avec ses Merlus, Jimmy Cabot est tranquillement posé sur le trône de la Ligue 2. Au calme, il prend le temps de parler de pétanque, de Ligue 1, de Mickaël Landreau et même de croziflette.

1

Auxerre Lorient Domino's Ligue 2 Diffusion sur

Propos recueillis par Eric Carpentier

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ouais !La pétanque, je baignais dedans en Savoie. Mon père m'y a mis assez tôt, j'ai fait de la compétition, mais j'ai vite vu que je n'allais pas trop rester. Mais j'aime beaucoup ! J'y joue toujours énormément avec mes amis, encore récemment, on regardait Fazzino face à Rocher. J'avais croisé Bauthéac, on en avait parlé. J'aime bien ça, ouais.Entre huit et quatorze ans, je kiffais ça, je ne pouvais pas m'en passer. Villargondran, c'était un petit club de District hein, tout en bas. Je faisais aussi des stages, à Lyon, à Saint-Étienne, je me retrouvais dans des levers de rideau dans des stades pros, tout ça. J'aimais ça. J'ai intégré le centre de formation de Troyes grâce à la coupe : coupe inter-Districts, coupe régionale, puis j'ai fait la coupe nationale des jeunes, en 14 ans. Troyes et Sochaux étaient là, j'ai choisi Troyes et j'ai fait toute ma formation à Sochaux... à Troyes !À partir du moment où j'ai intégré le centre, voilà, mon seul objectif était d'être pro. Mais je ne peux pas dire qu'avant je n'avais que ça en tête, non.Oui, c'est ça, je suis entré à Lorient, en plus. J'ai joué en coupe la semaine d'avant, et mes cinq premières minutes en Ligue 1 sont à Lorient. En août, j'ai mis mes premiers buts, en Coupe de la Ligue, et puis j'ai signé mon premier contrat en septembre, à 19 ans. Cette année-là, c'est mon arrivée dans le monde professionnel.Ça passe vite, quand même !J'ai pas mal changé, je pense, parce que même si j'étais travailleur, il y avait beaucoup de choses à apprendre. J'ai eu beaucoup de blessures sur les premières années, des pubalgies, des entorses. Il fallait que je m'endurcisse, mais d'un autre côté, j'avais beaucoup envie de jouer. J'étais jeune, peut-être que je forçais un peu. J'avais une étiquette de joker, parce que j'étais un peu foufou. Ça pouvait m'être bénéfique, mais il fallait aussi que je sache gérer les temps forts et les temps faibles. Dans l'impact, j'étais aussi plus frêle que maintenant, plein de petits trucs comme ça.Non, ce n'est pas écrit qu'il faut être grand pour être footballeur. Je trouve qu'au contraire, ça me permet beaucoup de choses. Après, bien sûr, il faut savoir compenser avec d'autres qualités, mais je ne pense pas que ça a été un problème particulier, je n'ai pas de souci par rapport à ça, surtout à mon poste. Il faut surtout avoir de la détermination pour passer pro. Et j'en avais.Rien de particulier, en fait. Sur cette année-là, je commençais à être vraiment présent, mais on avait une équipe qui tournait, et même si on ne gagnait pas, le coach conservait les mêmes joueurs. Ils se connaissaient et je ne conteste pas ça. Mais après son départ, il y a eu des changements, j'ai eu l'occasion de jouer, j'ai marqué, la confiance est montée et voilà, j'ai saisi ma chance, on va dire.Je trouvais que Lorient était un club stable de l'élite. Même si aujourd'hui, Troyes est en Ligue 1 et que nous, on est descendus... Mais à ce moment-là, je pensais, et je le pense toujours, que c'était un cap à franchir, que c'était important pour ma progression. Il me restait une ou deux semaines pour partir, et j'avais vraiment envie de goûter à autre chose. Après, Lille ou Lyon, fallait quand même rester cohérent. Je n'avais que quelques matchs de Ligue 1, même si j'ai marqué, je sais très bien comment ça va se faire si je vais à Lyon. Que ça va être compliqué de jouer.Je me sens bien dans ce qu'il demande. J'ai peut-être plus de libertés, je ne suis pas réduit à un ou deux aspects, je peux m'exprimer beaucoup plus dans différents registres. Le coach n'arrive pas en disant : «» Il arrive avec ses principes, avec ce qu'il a appris et ce qu'il veut mettre en place. Après, à nous de bien travailler. Mais dans ce qu'il demande, il y a beaucoup de jeu offensif et on voit très vite qu'on va prendre beaucoup de plaisir si on arrive à assimiler tout ça.Ah oui !Je l'avais déjà entendu un peu, l'année dernière en coupe. Cette année, j'ai eu l'occasion de marquer un beau but contre Châteauroux, et les supporters étaient à bloc. Dans ces moments-là, on vole, ça fait vraiment plaisir d'entendre le stade chanter. Surtout que je suis un peu sur les réseaux aussi, donc je suis au courant. Donc dès que je l'entends, je reconnais !Dans d'autres clubs ou d'autres contextes, ça doit être dur de tout regarder. Mais on le fait tous à des échelles différentes, on critique, on juge, faut pas le prendre trop au sérieux. C'est sûr que si on se vexe, il vaut mieux ne pas suivre tout ça.J'avais dit ça, un jour... C'est mon plat préféré, et forcément, quand on me parle de mes origines, je fais pas mal de référence à la bouffe. Mais ça va, je ne le sens pas comme un sacrifice aujourd'hui.