Jeux de mains, jeux de gardiens

Si les footballeurs doivent prendre soin de leurs pieds, les gardiens de but s’occupent, eux, aussi de leurs mains. Et forcément, il y a quelques bonnes habitudes à prendre.

« Plus jamais tu fais ça, t’as jusqu’au mardi pour le faire ! »

« Si je me coupe mal les ongles... »

Gants d’infirmière en latex

Par Tanguy Le Séviller

» Nous sommes au Camp des Loges il y a une dizaine d’années. Alexandre Letellier , pensionnaire du centre de formation du PSG, vient de se luxer le petit doigt à l’entraînement. «» , explique l’actuel gardien de but d’Angers. C’est la plus grosse blessure de sa carrière... au niveau des mains. Car le portier de 26 ans sait à quel point ses membres supérieurs sont importants. La vigilance est donc de mise, même dans la vie de tous les jours. «, jure ce futur papa, roi du bricolage.(Rires)» Forcément, pour un gardien de but, c’est emmerdant. Pour l’instant, il touche du bois., tranche, lui, Damien Perquis , le dernier rempart de Valenciennes.» Outre le bricolage, la cuisine est aussi un domaine où les gardiens doivent jongler entre le goût du risque et celui des bonnes choses. «» , se marre Perquis, pas vraiment cordon bleu sur les bords. Jeffrey Baltus , nommé parmi les trois meilleurs gardiens de National la saison passée, mais actuellement libre, avoue aimer jouer les Norbert Tarayre de temps à autre. «, conseille celui qui gardait le but du CA Bastia jusqu’en mai dernier.(Rires) »D’autres actions élémentaires du quotidien peuvent prendre des proportions insoupçonnées chez les gardiens de but. Se couper les ongles, aussi simple que cela puise paraître, peut s’avérer complexe. «, avoue Jeffrey Baltus , pisté par les New York Red Bulls.: "Plus jamais tu fais ça ! T’as jusqu’au mardi pour le faire et après c’est niet !" »Damien Perquis, lui, ne s’embête pas avec les ongles. «» Si, pour ceux des pieds, certains spécialistes interviennent directement dans les clubs, pour les ongles des mains, les gardiens sont souvent livrés à eux-mêmes. Mais ça arrange plutôt Alexandre Letellier : «» De son côté, Steve Mandanda expliquait l’année dernière dans le magazinequ’il ne se coupait jamais les ongles les veilles de match. Les douleurs pouvant surgir 24 heures après la coupe. Jeux de mains, jeux de vilains.Aujourd’hui, concernant les mains, tout doit être contrôlé par les gardiens. «» , justifie Perquis, qui a notamment décidé de remplacer son alliance par un tatouage afin d’éviter les blessures aux doigts. Il faut parfois trouver des petites astuces pour apaiser, soigner ou renforcer ses mains. Jeffrey Baltus, lui, met beaucoup de crème pour les hydrater. Mais pas que. «» «, enchaîne Letellier.» Il faut croire qu’aujourd’hui, tout s’est consolidé. Même son petit doigt...