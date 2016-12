Jeu danse le Milla

Lors du Mondial 1990, Roger Milla est remplaçant avec le Cameroun. C'est pourtant à cette occasion qu'il forge sa légende en amenant le Cameroun en quarts de finale. Une première pour une nation de son continent. Enchanté par sa danse et son attitude, le reste du monde ne regardera plus jamais le football africain comme avant.

Le totem à préserver

Un autre regard grâce à Milla

Par Florian Cadu

Le mouvement du postérieur est inimitable tant il transpire la joie et la spontanéité. Le bras droit se lève en direction du public, alors que le gauche vient placer sa main au niveau de son abdomen, effectuant quelques cercles brouillons. Leenvahit le visage du buteur pendant que ses potes viennent le célébrer. À ses côtés, le poteau de corner, qui constitue son compagnon de danse préféré. Quelques secondes de kif total, et le monde entier connaît désormais la Makossa Roger Milla. Celle qui rythmera les exploits des Lions indomptables lors de la Coupe du monde 1990 et qui récompensera véritablement la carrière et la personnalité inédites de son attaquant emblématique.Milla perdurerait-il autant dans les mémoires si le Mondial italien n’avait pas existé ? Rien n’est moins sûr. À l’époque, l’avant-centre est pourtant en fin de carrière. Après avoir fait le bonheur du Tonnerre Yaoundé, de Saint-Étienne ou encore de Montpellier , il évolue alors à La Réunion. Reste que son historique avec le Cameroun (trois finales de CAN dont deux remportées, une Coupe du monde, plus de 90 sélections) et son statut de taulier obligent Valeri Nepomniachi, le sélectionneur du moment, à l’inclure dans le groupe. En réalité, la question de sa présence en Italie ne se pose même pas. Sauf que les jambes de Roger portent le poids de leurs trente-huit ans. Le titulaire indéboulonnable depuis plus de quinze étés débute donc la compétition dans un rôle nouveau : celui de remplaçant., expliquait très bien André Kana-Biyik, un de ses coéquipiers de l’époque, en juin 2014 sur sofoot.com dans une longue tirade.Toujours est-il que c’est dans la peau du joker que Milla va achever presque définitivement le roman de son histoire avec le football en écrivant une page de celui du ballon rond africain. Car en réalisant une compétition de toute beauté avec son pays, il est le principal artisan du premier quart de finale d’une nation africaine dans un Mondial. Et celui qui prouvera réellement que le foot de son continent mérite davantage de respect. Son œuvre est d’autant plus mémorable qu’il ne participe pas du tout à la première victoire surprise du Cameroun contre le champion sortant argentin en ouverture de l’épreuve. «, admire Joseph-Antoine Bell, gardien et pilier de la sélection.Passons donc aux faits. À la suite de leur exploit face à Diego Maradona et consorts, les Lions indomptables remettent le couvert dès la deuxième journée, au détriment de la Roumanie cette fois. C’est ici que Roger Milla entre en scène. Alors que le score est toujours de 0-0 à l’heure de jeu, l’attaquant lève son fessier (qui ne tardera pas à s’activer pour une petite danse), et plante un doublé quinze minutes plus tard (76et 86), donnant les deux points de la victoire et la première place du groupe aux siens. «, rembobine Thomas Libiih, lui aussi de la partie."C’est toi qui nous feras gagner." »S’il ne se sublime pas lors de la défaite 4-0 face aux Russes (un échec qui n’a aucune incidence pour le Cameroun ), il en est tout autrement en huitièmes de finale. Opposés aux Colombiens, les Lions ne trouvent pas la faille pendant 105 minutes. Moment choisi par leur guide, entré une fois de plus à la demi-heure de jeu, pour faire basculer l’histoire avec un nouveau doublé. En trois minutes. «, pose Bell.» «, ajoute de son côté Libiih.Le peuple camerounais s’enflamme alors en même temps que le reste du monde. Avec son sourire et son insouciance qui incarnent tant son équipe, pourtant en proie à de gros conflits internes avec la hiérarchie, chaque amateur de foot se prend de sympathie pour cette bande de copains inattendue à ce niveau de la compétition. En deux matchs et quatre buts, le natif de Yaoundé aura sublimé son image ainsi que celle des Lions. Et qu’importe la défaite en quarts contre l’ Angleterre (3-2 après prolongation). Il était écrit que les hommages se succéderaient pendant des décennies. «, renchérit encore Kana-Biyik.(...)» Milla frappera une dernière fois dans un Mondial, quatre ans plus tard. À quarante-deux ans et un mois. Juste histoire de devenir le joueur le plus âgé de l'histoire de la Coupe du monde à marquer (jusqu’en 2014). Un homme à part, définitivement.