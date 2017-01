Jets de serpents en plastique sur un gardien

0

Sydney FC fans threw rubber snakes at their former keeper Vedran Janjetovic who moved to rivals Western Sydney Warriors 🐍🐍🐍 pic.twitter.com/prZWJBg1qH — Team FA (@TeamFA) 14 janvier 2017

En Australie, passer du Sydney FC aux Sydney Wanderers, c'est un peu comme rejoindre les Rangers après avoir joué au Celtic, ou être transféré d'Arsenal à Tottenham : ça ne se fait pas.Pourtant, après avoir perdu sa place de numéro un au Sydney FC, Vedran Janjetovic n'a pas hésité à signer chez l'ennemi. Pas de bol, pour son second match sous ses nouvelles couleurs, il affrontait déjà son ancien club (0-0). Et pour l'occasion, les fans du Sydney FC lui avaient promis l'enfer.Pas de quoi effrayer le gardien croate, qui, avant le coup d'envoi, est allé défier le Kop adverse. En retour, les ultras locaux lui ont balancé tout ce qu'ils avaient sous la main : des boulettes de papier, des canettes, des bouteilles d'eau et même ... des serpents en plastique.De quoi donner des idées aux supporters de l'OM pour le prochain match de Valbuena au Vélodrome.