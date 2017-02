Jesé perdu

Ancien futur espoir du Real Madrid, Jesé Rodríguez espérait se relancer en débarquant au Paris Saint-Germain cet été. Problème, l’attaquant espagnol n’a pas réussi à prouver qu’il méritait sa place dans le 11 d’Unai Emery et tente de se relancer dans ses îles Canaries natales. Une nouvelle histoire qui a très mal débuté.

Un Paris perdant

Un retour aux sources salvateur ?

Par Steven Oliveira

6 février 2017, 21journée de Liga, Las Palmas débarque en Andalousie pour y affronter la lanterne rouge, Granada. Un déplacement qui s’avère plus dur que prévu pour les coéquipiers de Kévin-Prince Boateng qui se font surprendre en début de match. Afin de tenter de recoller au score, l’entraîneur des Canariens, Quique Setién , fait alors entrer sa nouvelle recrue, tout juste arrivée en prêt du PSG , Jesé Rodríguez. Décidé à marquer des points pour son premier match avec Las Palmas , l’attaquant espagnol à l’occasion d’égaliser sur son premier ballon : seul au second poteau face à une cage vide, Jesé se jette et... tire inexplicablement vers l’arrière dans les bras de Guillermo Ochoa , tout heureux de voir le ballon lui arriver dessus. Une action qui résume parfaitement la forme mentale de l’ancien madrilène depuis maintenant six mois.Arrivé au Paris Saint-Germain en provenance du Real Madrid avec le statut de vainqueur de la Ligue des champions – contre vingt-cinq millions d’euros – Jesé Rodríguez était tout heureux de rejoindre la capitale française au moment de sa présentation en août dernier, aux bras de sa compagne : «» Une joie de courte durée pour l’Espagnol de vingt-trois ans. Titulaire à une seule reprise en championnat, l’attaquant-ailier n’a disputé que neuf petits matchs de Ligue 1 – pour un but sur penalty – et dix-sept minutes en Ligue des champions.S’il a souvent été préféré à Hatem Ben Arfa , au grand dam de la presse française, Jesé n’a pas eu le même comportement, ni la même attitude à l’entraînement que l’ancien Niçois. Alors que Ben Arfa ironisait sur son statut de remplaçant , et continuait à travailler en silence en attendant d’avoir sa chance, Jesé, lui, ne cachait pas son mécontentement et son envie de départ. Un bon de sortie qui lui a été offert par les dirigeants parisiens qui, après de nombreuses discussions autour de son salaire, l’ont laissé avoir du temps de jeu du côté de Las Palmas De retour sur son lieu de naissance, Jesé a très vite vu sa langue se délier au moment de parler de son passage à Paris et de son entraîneur Unai Emery : «» Après avoir lâché son venin sur son ancien coach, l’ancien protégé de Florentino Pérez était attendu par les supporters de Las Palmas . Problème, Jesé a fait du Jesé : course vers l’avant tête baissée, face-à-face manqué, gestes colériques et l'un des manqués de l’année. Bien loin du joueur qui marquait au Camp Nou un soir d’octobre 2013, et qui était par la suite préféré à Álvaro Morata par les dirigeants madrilènes. Gageons que l'air de la maison l'aidera à devenir celui qu'il aurait dû être.