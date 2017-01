Jesé ira finalement à Las Palmas

0

CP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À quelques heures de la fin du mercato, c'est le moment du dénouement des feuilletons à rallonge, ceux qui nous ont tenu en haleine tout le mois de janvier. Après le transfert définitif de Dimitri Payet à l'OM , c'est au tour de Jesé de trouver un nouveau point de chute. Selon les informations de la Cadena Ser et de, qui ne s'embarrassent plus du conditionnel, l'Espagnol va s'engager, ce mardi, avec Las Palmas . Il sera prêté pour six mois, sans option d'achat, par le PSG . L'attaquant - qui n'a jamais caché son souhait de rejoindre le club de sa ville natale - a donc réussi à obtenir gain de cause face aux dirigeants parisiens qui, eux, auraient préféré un transfert à Middlesbrough Heureux qui comme Jésé à fait un beau voyage, et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années.