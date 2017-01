Jésé a un bon de sortie

0

Cinq petits mois et puis s’en va ?Jésé espérait mieux à son arrivée à Paris en août dernier. Malheureusement pour lui, l’attaquant, qui a quitté le Real Madrid pour enfin glaner des minutes sur le pré, n’a toujours pas convaincu Unaï Emery. Avec une moyenne de temps de jeu de trente minutes par match joué, l’ex-Madrilène n’est pas indispensable au système de jeu parisien. Il n’est d’ailleurs pas du voyage en Tunisie et au Qatar.Comptant très peu sur l’Espagnol - la venue de Julian Draxler ne va rien arranger - le coach parisien a ouvert la porte à un départ du joueur. «» , a-t-il expliqué en conférence de presse à Tunis.Jésé, assurément l'un des plus beaux transferts du PSG.