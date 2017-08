Jesé à Stoke, c'est officiel

JB

Voilà une bonne chose de faite.Désireux de trouver un point de chute à Jesé, le PSG peut souffler : il vient d'officialiser le prêt de son encombrant Espagnol à Stoke City , comme pressenti hier. Aucune option d'achat n'est incluse dans le deal.Renvoyé à Las Palmas en deuxième partie de saison dernière et auteur de trois pions dans les Canaries, l'ex-promesse de la Castilla va goûter pendant un an aux joutes musclées du championnat britannique. Et dans l'antre du Bet365 Stadium, il tentera de faire mieux que l'unique titularisation en Ligue 1 qu'il a honorée avec la tunique parisienne.On a hâte de voir la Premier League danser sur le reggaeton de "Jey M"