Jérôme Alonzo se met au basket

14

RD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Jérôme Alonzo met la main au panier.L'ex-gardien du PSG époque Pauleta et Potillon, devenu consultant pour France Télévisions et golfeur, multiplie les casquettes. Et ce n'est pas fini. Il est depuis un an l'ambassadeur des Sharks d'Antibes, club de basket mythique dans les années 1980-1990, de retour en Pro A depuis trois saisons. Dans une interview donnée à BasketEurope , il aborde sa passion pour la balle orange : «Ce soir, Antibes reçoit Levallois, emmené par un mec un peu connu : Boris Diaw, qualifié de « Zidane du basket » par Alonzo. Sans les coups de tête alors.