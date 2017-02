Jermaine Defoe au chevet d'un jeune malade

0

.@Bradleysfight The Lads loved catching up with him 😍 pic.twitter.com/43CZkEPbFo — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) 9 février 2017

AL

Il a été élu but du mois de décembre grâce à une campagne de soutien mais ça ne s'arrête pas là.Le jeune Bradley Lowery, 5 ans, émeut toute l' Angleterre du foot : il souffre d'un neuroblastome, un cancer lié au système nerveux, auquel les médecins ont prévenu qu'il ne survivra pas. Depuis plusieurs mois, des campagnes ont été lancées pour financer son traitement et il a plusieurs fois joué la mascotte de son club favori, Sunderland Ce jeudi, Vito Mannone , Jermaine Defoe, John O'Shea et Sebastian Larsson sont passés lui rendre visite, pour la beauté du geste. Et, pour le jeune anglais, Defoe c'est le. Il lui a donc demandé de rester dormir avec lui. Le joueur s'est exécuté, laissant Bradley s'endormir dans ses bras.Sympa.